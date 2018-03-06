6 أطعمة ضرورية لحماية بشرتك من التجاعيد

المواطن - متابعة

يلجأ العديد من النساء إلى استخدام الكريمات ومساحيق التجميل للتعامل مع التجاعيد، لكن هذه المستحضرات غالباً ما تكون باهظة الثمن، وقد لا تُعطي النتيجة المطلوبة.

ولأن الوقاية خير من العلاج، والتعامل مع مشاكل البشرة يبدأ من داخل الجسم، تقدم خبيرة التغذية الرائدة في لندن ليلي سوتر، مجموعةً من الأغذية، التي تساعد في القضاء على التجاعيد ومحاربة أعراض الشيخوخة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية:

1- الخضراوات الخضراء والصفراء

توصي سوتر بتناول 5 حصص من الخضراوات والفواكه بشكل يومي، حيث تشير دراسة يابانية، إلى أن تناول كميات أكبر من الخضراوات الخضراء والصفراء، بمعدل حصتين أو أكثر يومياً، يساعد على علاج التجاعيد.

2- الكيوي

يحتوي الكيوي على ضعفي كمية فيتامين سي الموجودة في البرتقال، وهو من الأغذية المهمة لإنتاج الكولاجين، الذي يعتبر المكون الأساسي للجلد. وتشير دراسة بريطانية، إلى أن الإكثار من تناول فيتامين سي مرتبط باحتمال أقل لظهور التجاعيد.

3- سمك السلمون

يحتوي سمك السلمون على مادة أستازانتين، وهي مادة مضادة للأكسدة، مسؤولة عن اللون الوردي للسمك، وتملك خصائص مضادة للالتهابات، وتشير الدراسات، إلى أن مكملات أستازانتين قد تمنع تدهور الجلد المرتبط بالعمر.

4- البطاطا الحلوة

تعد أشعة الشمس من أهم أسباب الشيخوخة المبكرة للجلد، وتحتوي البطاطا الحلوة على مضادات أكسدة تُسمى بيتا كاروتين، تلعب دوراً هاماً في حماية الجلد من الجذور الحرة الضارة الموجودة في الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس.

5- زيت الزيتون

زيت الزيتون مصدر غني للدهون الأحادية غير المشبعة، وتشير البحوث إلى أن الاستهلاك المنتظم لزيت الزيتون يرتبط بشكل كبير مع مرونة الجلد.

6- الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، ووجدت إحدى الدراسات، أن هذه المواد قادرة على حماية الجلد ضد الشيخوخة الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية، كما تساعد على تحسين نوعية الجلد وخاصة لدى النساء.







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