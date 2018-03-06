6 أيام تفصلنا عن صرف الراتب.. 7 نصائح للتوفير والاستثمار

المواطن - الرياض

يترقب الموظفون في المملكة حلول يوم الأربعاء المقبل، والذي يوافق 28 من الشهر الجاري، وهو موعد إيداع راتب شهر مارس، الذي تبقى عليه أقل من أسبوع.

ومن المقرر أن يتم صرف الراتب لموظفي القطاع الحكومي، يوم 28 مارس مضافًا إليه بدل غلاء المعيشة، وذلك بعد الأوامر الملكية الصادرة بتاريخ 6 يناير الماضي التي طوت صفحة صرف الراتب بالأبراج، التي كان يوافق يومها 5 من كل شهر ميلادي.

وبالتزامن مع هذه الأوامر صدر أمر ملكي بتوحيد مواعيد فواتير الخدمات والشركات التي تدير المرافق العامة؛ لتكون في يوم 28 من كل شهر ميلادي.

نصائح مهمة

ومع استلام الراتب ينصح خبراء الاقتصاد بتحديد جهات الإنفاق؛ لتحقيق أكبر قدر ممكن من الادخار، والانطلاق منه إلى الاستثمار.

وينصح الخبراء بتقسيم الراتب الشهري والحفاظ عليه في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المملكة والمنطقة عموماً، حيث يجب أولًا سداد الأقساط، وهي أول خطوة لتقسيم الراتب، حيث يتم استقطاع المبلغ الخاص بسداد الديون والأقساط الشهرية؛ حتى لا تنسى أو تتأخر في سداد هذه الأقساط؛ ما يعرقل خطتك المالية.

وبعدها يتم تحديد المبالغ المرغوب ادخارها، وذلك حتى تتمكن من وضع خطوط عريضة لنفقاتك خلال الشهر.

الادخار والاستثمار

وينصح الخبراء أيضاً ببعض الممارسات للتوفير والادخار والاستثمار ومنها:

– تناول الطعام في المنزل، حيث إن تناول الأطعمة في المطاعم يستنزف موارد الأسرة، فضلاً عن جودة الطعام.

– انتظر موعد التخفيضات، كذلك ينصح الخبراء بانتظار موعد التخفيضات حيث تقل الأسعار بشكل كبير.

– أصلِح أجهزتك بنفسك: كذلك ينصح الخبراء بتعلم مهارات إصلاح بعض الأجهزة، بشرط ألا يمثل ذلك خطراً على الإنسان، أي بمعنى آخر إصلاح الأشياء العادية التي لا تحتاج إلى فني متخصص مثلاً.

– انطلق نحو الاستثمار: ينصح الخبراء أيضاً باستثمار أي مبلغ يتم ادخاره، حيث إن المال تقل قيمته في حال ادخاره فترة طويلة، مقارنة بتدوير هذا المال في عجلة الإنتاج، وتقلبات الأسعار.

– لا تشترِ سيارةً حديثةً: حيث ينصح الخبراء بإمكانية شراء سيارة مضى عليها عامان أو أكثر على تاريخ التصنيع، حيث تكون أقل كثيراً من سعر السيارة الحديثة، ومشابهة في المواصفات شرط الحالة العامة للسيارة.

– تجنّب شراء الأجهزة إذا كنت في عدم الحاجة لها: حيث يهتم البعض بشراء الأجهزة الحديثة والماركات الجديدة من الجوالات، على الرغم من عدم وجود فوارق كبيرة بينها وبين الهواتف الأقل حداثة مثلاً.

– قلل من رحلات التسوق: حيث يهوى البعض القيام برحلات للتسوق في المولات الكبيرة، والتي عادة تنتهي بشراء منتجات قد يكون الشخص في غنى عنها، ولكن هواية الشراء قد تسيطر على البعض.







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