6 شروط للالتحاق بالوظائف العسكرية النسائية

المواطن - مكة المكرمة

أعلنت مدينة تدريب الأمن العام بمكة المكرّمة، شروط التقديم على الوظائف العسكرية النسائية، ومنها:

• أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، واستثنت مَن نشأت مع والدها في وظيفة حكومية خارج المملكة.

• ألا يقل مؤهلها العلمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

• ألا يكون عمر المتقدمة دون الـ 25 عاماً ولا يزيد على 35 عاماً.

• ألا يقل طولها عن 155 سم.

• أن يتناسب الطول مع الوزن.

• اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية والفحص الطبي.

وكان التقديم قد بدأ على الوظائف العسكرية النسائية، برتبة جندي، بمدينة تدريب الأمن العام في مكة المكرّمة، أمس الثلاثاء، وسط حضور أمني من رجال الشرطة العسكرية لتنظيم عملية دخول السيارات التي تقل المتقدمات من البوابة الشمالية لمدينة التدريب، ومنع الوقوف بالمواقف لتفريغها لتكون خاصّة بالمتقدمات وذويهن.

يذكر أن قائد مدينة التدريب العقيد ركن أحمد الميمان؛ كان قد حذّر في وقتٍ سابق، جميع منسوبي المدينة من الوجود بمحيط مبنى الشرطة العسكرية الجديد، مؤكداً في خطابه محاسبة أيّ شخص يتم ضبطه في محيط المبنى، وبما يعكس مدى ما توصلت إليه مدينة التدريب بمكة من انضباطية على المستويات كافة.







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