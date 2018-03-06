6 قرارات لفض المنازعات ضد 5 أندية

المواطن- الرياض

أصدرت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عدة قرارات، بشأن بعض النزاعات على الساحة الكروية خلال الفترة الماضية.

وأول تلك القرارات هو إلزام نادي الشباب بدفع مبلغي 250 ألف ريال، و5 آلاف ريال للاعب ساري عمرو، ومبلغ 12 ألف و500 ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم كرسوم وإجراءات التقاضي.

وإلزام نادي هجر بدفع مبلغي 218 ألف و500 ريال، و5 آلاف ريال للاعب أحمد الخاطر، ومبلغ 10 آلاف و940 ريالًا لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم كرسوم وإجراءات التقاضي.

وتم إلزام نادي هجر أيضًا بدفع مبلغي 750 ألف ريال، وألف ريال، للاعب جاسم الحمدان، ومبلغ 37 ألف و500 ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم كرسوم وإجراءات التقاضي.

وتم إلزام نادي ضمك بدفع مبلغ 46 ألف ريال للاعب علي بن محمد مدحلي، ومبلغ ثلاثة آلاف و200 ريال لحساب لاتحاد السعودي لكرة القدم كرسوم وإجراءات التقاضي.

وألزمت اللجنة نادي الوحدة بدفع مبلغ 50 ألف ريال للاعب إبراهيم بن علي الغامدي، ومبلغ 2500 ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم كرسوم وإجراءات التقاضي.

وأخيرًا، إلزام نادي نجران بدفع مبالغ 198 ألف و908 ريالات وخمسة آلاف ريال، و10 آلاف ريال للاعب جمعان الدوسري، ومبلغ 10 آلاف و45 ريالًا لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ كرسوم وإجراءات التقاضي.







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