6 مبادرات لتطوير القائد الصحي

قدم أمين عام الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية الدكتور أيمن عبده ، ست مبادرات لتطوير القائد الصحي وذلك خلال لقاءٍ جمعه بالقيادات الصحية والذي نظمته الجمعية السعودية للإدارة مؤخرًا بالرياض .

وأكد رئيس الجمعية السعودية للإدارة الصحية الدكتور خالد خضر ، أن الجمعية ستتبنى هذه المبادرات التي تشمل دورة أكاديمي للإدارة الصحية، ووضع أسئلة لاختبارات الممارسين في الإدارة الصحية تتمثل في بنك للأسئلة يتضمن ٥٠٠٠ سؤال وكذلك الزمالة السعودية وإكمال إجراءاتها.

كما تضمنت الإجراءات الدعوة لأن تكون الجمعية هي المجلس العلمي لدى الهيئة للإدارة الصحية ، وكذلك تعزيز دور الجمعية في دعم وتمكين المتخصصين، وتفعيل دور الجمعية في نشر ثقافة الإدارة الصحية بين الممارسين الصحيين كافة.

يذكر أن اللقاء جاء بهدف إبراز دور القيادات الصحية ونقل الخبرات للجيل القادم من متخصصي الإدارة الصحية، وعقد لقاءات بمتخصصي الإدارة الصحية وإتاحة الفرصة لهم للالتقاء بالقيادات الصحية والتعرف على أوجه التعاون بين جمعية الإدارة الصحية والمنظمات الصحية الأخرى.