6 وظائف إدارية شاغرة بكلية الأمير محمد بن سلمان

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال “MBSC”- عبر موقعها الإلكتروني- وبالتعاون مع بابسون العالمية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الكلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ.

وأبرزت الكلية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد إداري- الشؤون الأكاديمية.

– منسق برنامج التعليم التنفيذي.

– مدير برنامج التعليم التنفيذي والتعليم المستمر.

– مدير الشؤون القانونية والامتثال.

– مساعد برنامج ماجستير إدارة الأعمال- الشؤون الأكاديمية.

– مدير التعليم التنفيذي.

وأوضحت الكلية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 مايو 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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