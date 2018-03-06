6 وظائف شاغرة لدى شركة سيمينس في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS” -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي إعداد المناقصات (الرياض).

– مهندس مشروع (الرياض).

– مساعد مبيعات (الرياض).

– مشرف محطة (الدمام).

– مهندس خدمات (جدة).

– مدير مبيعات المنطقة (جدة).

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 مارس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا).







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