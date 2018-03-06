6 وظائف شاغرة لدى طيران السعودية الخليجية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة خطوط الطيران السعودية الخليجية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر وظائف فنية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الدمام.

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني صيانة طائرات.

– مدير أول إدارة علاقات العملاء.

– مدير مراسلات الرحلات.

– مسؤول طاقم المقصورة.

– أخصائي مركز العملاء.

– فني صيانة الكترونيات طائرات.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 مارس 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: (careers@saudigulfairlines.com)، وسيتم التواصل مع المتقدم في حال وجود أي شواغر تناسب مؤهلاته.







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