6 وظائف شاغرة للجنسين لدى كلية الجبيل الجامعية

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكيّة بالجبيل -عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في “كلية الجبيل الجامعية”.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

– أستاذ مساعد في المحاسبة (وظيفتين للنساء): درجة الدكتوراه في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال).

– أستاذ مساعد في إدارة الموارد البشرية (وظيفتين للنساء): درجة الدكتوراه في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة الموارد البشرية).

– أستاذ مساعد في الهندسة الميكانيكية (وظيفتين): درجة الدكتوراه في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، التصاميم، التصنيع).

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 مايو 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :