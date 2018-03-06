6 وظائف صحية شاغرة لدى تخصصي الدمّام

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمّام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمّام.

وأبرز المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول العلاج المهني.

– أخصائي أول العلاج الطبيعي.

– أخصائي المعلوماتية.

– أخصائي التأهيل الإكلينيكي.

– تقني فيزيولوجيا الأعصاب السريرية.

– تقني اضطرابات النوم.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مارس 2018م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 18 أبريل 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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