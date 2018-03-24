62 مخالفة للتوطين في 127 فندقًا ووحدة سكنية مفروشة بالرياض

المواطن- الرياض

نفّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والدوريات الأمنية، اليوم، حملات تفتيشية متزامنة في أنحاء متفرقة من العاصمة الرياض، استهدفت 127 فندقًا ووحدة سكنية مفروشة، تم خلالها ضبط 62 مخالفة للقرار الوزاري القاضي بتوطين مهنة الاستقبال في الفنادق والوحدات السكنية المفروشة؛ باعتبارها من المهن المقصورة على السعوديين.

وتأتي الحملة على قطاع الإيواء السياحي (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة)، بهدف تنظيم سوق العمل ومتابعة قرارات التوطين ومدى التزام المنشآت بذلك، بحسب وكالة “واس”.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، يوسف السيالي، استمرار الجولات التفتيشية في جميع الأوقات وعلى جميع المنشآت، بالتعاون مع الجهات الشريكة، للتأكد والتحقق من التزام المنشآت بقرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مشيرًا إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، مشيدًا بدور الجهات الشريكة في الإسهام في نجاح الحملات التفتيشية، وعلى رأسها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأمنية.

ودعا السيالي عملاء الوزارة إلى التواصل عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق معًا للرصد على الأجهزة الذكية؛ وذلك لتلقي البلاغات والاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل.







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