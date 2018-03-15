68 ألف مستفيد من خدمات مركز التأهيل الطبي بحائل

المواطن - حائل

أوضحت الصحة في حائل أن مركز الشيخ عبدالكريم المعجل للتأهيل الطبي بمستشفى الملك خالد قدم خدماته لأكثر من (68899) مستفيداً خلال عام 2017م ,حيث تم استقبال عدد (8728) مستفيداً في الطب الطبيعي و(54959) مستفيداً في العلاج الطبيعي و(887) مستفيداً في العلاج الوظيفي و(4325) مستفيداً في الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

وتشترك هذه الخدمات في هدف واحد وهو مساعدة المرضى على الاستقلالية في أداء أنشطة الحياة اليومية قدر المستطاع من خلال تحسين الوظائف الجسدية للمرضى وتقليل الإعاقة.

وأفادت أن المركز عمل عدد من الجبائر الميكانيكية مثل الجبيرة المقاومة لسقوط اليد أو القدم نتيجة لإصابة الأعصاب الحركية جراء الحوادث أو الإصابة بآلة حادة أو طلق ناري التي تساعد المريض على وضع اليد أو القدم بالشكل الصحيح وتساعد المريض كثيراً ليقوم بأنشطته الحياتية اليومية والاعتماد على نفسه دون الحاجة للمساعدة من الآخرين، حيث كان في السابق يتم تحويل مثل هذه الحالات إلى المستشفيات خارج المنطقة.







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