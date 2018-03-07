7 أندية عربية تنتظر قرعة مجموعات أبطال إفريقيا

المواطن – عبدالناصر سيد

تنتظر 7 أندية عربية غدًا الأربعاء، قرعة مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، حيث من المتوقع أن يشهد هذا الدور مواجهات ساخنة بين الفرق وبعضها البعض.

ويتم تقسيم الفرق المشاركة في هذا الدور إلى أربع مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة فرق، ليصعد أصحاب المركزين الأول والثاني في كل منها لدور الثمانية.

وتحاول الأندية العربية المنافسة على لقب دوري الأبطال الإفريقي للعام الثاني على التوالي بعدما نجح الوداد البيضاوي المغربي في التتويج بلقب النسخة الماضية.

وتشهد منافسات مرحلة المجموعات تواجد فريقي الوداد البيضاوي والدفاع الحسني الجديدي من المغرب، ومولودية الجزائر ووفاق سطيف من الجزائر، والترجي والنجم الساحلي من تونس، والأهلي المصري.

ويشارك في البطولة مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي، وأول أغسطس الأنجولي.

وللمرة الأولى في تاريخ المسابقة، سيكون متواجدًا في دور المجموعات فرق من بوتسوانا وغينيا وسوازيلاند وتوجو وأوغندا في دور المجموعات، من خلال أندية تاونشيب رولرز، والحرية، ومبابان سوالوز وتوجو بور، وكمبالا سيتي على الترتيب.







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