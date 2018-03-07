7 خطوات تجنبك الوقوع ضحية للاحتيال البنكي

المواطن - الرياض:

في خطوة توعوية للعملاء، من لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك، أشار الحساب الرسمي للجنة على تويتر، اليوم الثلاثاء، إلى سبع خطوات يجب اتباعها، للحماية من الوقوع كضحايا لعمليات الاحتيال البنكي.

وشدد حساب اللجنة على وقع تويتر على ضرورة اتباع الآتي:

1- تحديث البيانات شخصيًّا ومن خلال فروع البنك فقط .

2- عدم مساعدة أشخاص مجهولين في أي عملية مالية من حسابك الشخصي.

3- عند قيامك بتحميل التطبيق الخاص بالبنك تأكد من أن يكون مصدرًا موثوقًا.

4- ضرورة الحفاظ على سرية بيانات الأرقام البنكية والشخصية.

5- التأكد من الإشعارات المستلمة من البنك.

6- عدم التعامل مع الجهات الوهمية أو غير المرخصة في تنفيذ المعاملات البنكية.

7- الحرص والتأكد من تحديث برامج الحماية الخاصة بأجهزة الحاسب الشخصي.







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