7 قتلى في هجوم انتحاري قرب مسجد للشيعة في كابل

المواطن - متابعة

قتل 7 أشخاص بينهم أفراد من الشرطة الأفغانية في هجوم انتحارب قرب مسجد غرب كابل.

وقال المتحدث باسم الداخلية الأفغانية، اليوم “حتى الآن الحصيلة الأولية للهجوم الانتحاري، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص بينهم شرطي”.

وتابع “الواقعة حدثت حينما فجر مهاجم انتحاري نفسه عند نقطة تفتيش بالقرب من مسجد شيعي غرب كابل”.

وأوضح قائلا “المهاجم كان بصدد الوصول لمسجد مكتظ بالمواطنين ومسؤولين بالحكومة يقام فيه احتفال تأبيني لزعيم أقلية الهزارة”.

كما قال مسؤول المكتب الإعلامي في وزارة الصحة ” إن هناك “قتيلاً و5 جرحى تم إجلاؤهم إلى المشافي من مكان الانفجار في منطقة بول سوختة غرب كابل”.







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