7 وظائف شاغرة بفروع مستشفى الملك فيصل التخصصي

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة والبوردفي عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– استشاري مساعد مسالك بولية للأطفال (الرياض).

– استشاري الأمراض الوراثية/ الإستقلابية للبالغين (الرياض).

– مساعد ثاني طب أسنان (الرياض).

– أخصائي طب طوارئ (الرياض).

– مساعد صيانة (الرياض).

– فني مختبر أسنان مساعد (جدة).

– ممرض ثالث (جدة).

وأوضح المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 مايو 2018م.

وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا)







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