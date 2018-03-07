7 وظائف شاغرة لدى الكفاح القابضة بالشرقية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية -عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها في كل من الدمام، والأحساء.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس تركيب.

– مسؤول الصحة والسلامة والبيئة.

– مدير سلسلة التوريد.

– مدير التصاميم.

– مسؤول السلامة.

– مشرف ورشة عمل.

– مهندس إنتاج- ورشة عمل.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 مايو 2018م.

وأكدت أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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