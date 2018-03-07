7 وظائف شاغرة لدى فروع شركة جنرال إلكتريك

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة جنرال إلكتريك “General Electric”، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات التابعة لها في كل من “الرياض، والدمام، والظهران”.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير أول خدمات.

– مساعد مستشار.

– فني صيانة كهربائية.

– فني لحام.

– مستشار.

– مستشار قانوني أول.

– مشرف أنابيب.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 مارس 2018م.

ونوَّهت الشركة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا).







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