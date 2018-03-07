7 وظائف شاغرة لدى مركز الأمير سلطان لأمراض القلب

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة، لحمَلة شهادات البورد والزمالة والدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز في العاصمة بالرياض.

وأبرز المركز أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول طب قلب كبار.

– أخصائي عناية مركزة.

– أخصائي علاج تنفسي.

– فني أشعة صوتية – كبار.

– سكرتير.

– طبيب مقيم – طب قلب أطفال.

– مساعد محاسب.

وأوضح المركز أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 جمادى الآخرة 1439هـ، ومستمرٌ حتى تاريخ 14 شعبان 1439هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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