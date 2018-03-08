8 وظائف إدارية شاغرة للجنسين لدى ميدغلف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني “ميدغلف”، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في العاصمة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل إكتواري.

– مسؤول إدارة المخاطر عدد (وظيفتين).

– مدقق داخلي أول.

– مدقق داخلي (عدد 4 وظائف).

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 يونيو 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا http://careers.medgulf.com.sa/jobs.php )







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