8 وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى مصفاة ساسرف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو “ساسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة ومشاريعها في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق الخدمة الميدانية (عدد 4 وظائف): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– مهندس صيانة (وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

– مسؤول جدولة صيانة (وظيفتين): شهادة الدبلوم في المجال الميكانيكي، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 مايو 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من (هنا)







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