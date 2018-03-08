8 وظائف شاغرة لدى جنرال إلكتريك بالرياض والشرقية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة جنرال إلكتريك “General Electric”، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات التابعة لها في كل من “الرياض، والدمام، والظهران، والخبر”.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– قائد تجاري.

– أخصائي تربية سريرية.

– مدير المبيعات .

– مستشار قانوني أول- العمل والعمالة.

– مهندس خدمات أول حقل.

– فني لحام.

– أخصائي خدمات أول- هندسة دعم العملاء.

– مشرف نظم المعلومات الجغرافية.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 مارس 2018م.

ونوَّهت الشركة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا )







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