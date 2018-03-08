8 وظائف شاغرة لدى فروع شركة رضوى الغذائية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة رضوى الغذائية -عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادات الثانوية العامة فأدنى؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “الرياض، والمنطقة الغربية، والقصيم، والمنطقة الشرقية، وخميس مشيط،”.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أمين مخزن (عدد 3 وظائف).

– سائق شاحنة ثقيلة (عدد 5 وظائف).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 يونيو 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول من (هنا).







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