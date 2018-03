9 أفلام متميزة للأطفال بمركز الملك فهد الثقافي مساء اليوم

المواطن - حسن عسيري - الرياض:

يواصل مركز الملك فهد الثقافي بالرياض سلسلة عروضه السينمائية ضمن مهرجان أفلام الأطفال الأول والذي انطلقت فعالياته يوم ٢/ نوفمبر/ ٢٠١٧م، بعرض 9 أفلام متميزة ومتناسبة مع عمر الأطفال، مساء اليوم (الأحد).

وتضم الأفلام فيلم “شباب بوب كورن”، وفيلم “Partly Cloudy” وفيلم “Sugar Rush” وفيلم “Pikkuli Says No” وفيلم “Odd is an Egg” وفيلم “Looks” وفيلم “Karouma” وفيلم “I am Not a Mouse” وفيلم “Asteria”، لتضاف إلى ٣٤ فيلمًا تم عرضها منذ انطلاق المهرجان.

واستقطب المهرجان أكثر من ٢٥٠٠ زائر استمتعوا بهذه العروض إضافة إلى الفعاليات المتنوعة المصاحبة والتي قامت إدارة المهرجان بتوفيرها لتكون الفائدة والمتعة أكبر.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :