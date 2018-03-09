9 أيام تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن .. التسجيل مستمر عبر هذا الرابط

المواطن - الرياض

لم يعد يفصلنا سوى 9 أيام فقط على موعد صرف الدعم للدفعة الخامسة من حساب المواطن، لمن استكملوا شروط الاستحقاق والأهلية.

وكان برنامج حساب المواطن ، قد أعلن في وقت سابق، أنه سيتم إيداع الدفعة الخامسة من الدعم في حسابات المستفيدين البنكية في العاشر من شهر أبريل المقبل.

ومن المقرر أن يستفيد من الدفعة الخامسة من حساب المواطن المستحقون المكتملة طلباتهم قبل نهاية يوم 11 مارس 2018.

التسجيل مستمر

الجدير بالذكر أن التسجيل مستمر للدفعة السادسة في حساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا)، حيث من المقرر أن يستمر التسجيل حتى موعد استحقاق الدفعة الخامسة، كما هو متبع في برنامج حساب المواطن، وكما تم خلال الدفعات السابقة.

ويستهدف برنامج حساب المواطن ، تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة.

وتشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

توضيح مهم

وكان حساب المواطن قد أوضح بالأمس أنه برنامج قائم ومستمر، وليس لفترة مؤقتة، وذلك ردا على استفسار المواطنين.

وجاء في تغريدة لبرنامج حساب المواطن عبر حساب خدمة العملاء بموقع “تويتر” على استفسار مواطن قال فيه: “حساب مواطن فترة مؤقتة؟ أي سنة ويتوقف أم مستمر؟”.

وجاء تأكيد حساب المواطن ليدحض بعض المزاعم التي تقول: إن حساب المواطن لفترة محددة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار المواد البترولية.

وفي سياق آخر، أوضح حساب المواطن أن الإفصاح عن كل الدخل الذي يحصل عليه المواطن أحد الشروط والمتطلبات الهامة لعملية التسجيل.

ودعا حساب المواطن إلى إضافة إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات مع استثناء بدل غلاء المعيشة.

طبيعة الدخل المتذبذب

وفي سياق كيفية إدخال أنواع الدخل عبر البرنامج، أشار حساب المواطن إلى أنه في الدخل المتذبذب- غير المنتظم- يتم الإفصاح عنه بإدخال معدل المتوسط الشهري لآخر 12 شهرًا لهذا الدخل.

وشدد حساب المواطن أكثر من مرة على ضرورة الإفصاح عن كل مصادر الدخل، مؤكدًا أنه حال عدم تطابق البيانات المفصح عنها مع البيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية سيتم الاعتماد على الأخيرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأعاد حساب المواطن التأكيد على أن الدخل هو المبالغ الإجمالية التي يتم اكتسابها ويعبر عنها بقيمة نقدية، ومنها الراتب الشهري أو التقاعدي وما يتم اكتسابه من الأنشطة التجارية وغيرها.







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