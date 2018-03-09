9 مسابقات و6 جوائز تنتظر المبدعين في سوق عكاظ

المواطن - الرياض

تشهد دورة هذا العام من سوق عكاظ العديد من الجوائز بينها اثنان من الجوائز والمسابقات الجديدة، هما جائزة سوق عكاظ التقديرية للأدب، ومسابقة سوق عكاظ للفيلم القصير.

كما تشمل جوائز سوق عكاظ ما يلي:

جائزة سوق عكاظ الدولية للشعر العربي الفصيح (شاعر عكاظ)

وهي جائزة دولية تأتي تكريمًا للشعر الذي هو ديوان العرب، وللغة العربية الغراء، وحرصًا على هذا المكون الإنساني الثقافي الفذ، ومجالاً لتنافس الأصوات الشعرية المتميزة، وعرض أثمن ما جادت به قرائح الشعراء، لانتقاء صاحب استحقاق لقب شاعر سوق عكاظ، وحوز وسام الشعر العربي.

جائزة سوق عكاظ للحرف والصناعات اليدوية

جائزة دولية تهتم بالحرف والصناعات اليدوية، وتهدف إلى تشجيع الحرفيين على التعريف بمنتجاتهم والانطلاق إلى آفاق تطويرها وتحريك أطر المنافسة بهدف الإبداع المتجدد في هذا النشاط الذي نعتز به ويميزنا عن المجتمعات الأخرى.

جائزة سوق عكاظ الدولية للخط العربي

وهي جائزة دولية مفتوحة للخطاطين من داخل المملكة وخارجها تهدف إلى إبراز القيم الجمالية للخط العربي، ودعم الخطاطين المبدعين، وتحفيز المواهب، وخدمة اللغة العربية من خلال الاهتمام بجماليات الحرف العربي.

4.جائزة سوق عكاظ الدولية للسرد العربي

تُعد جائزة سوق عكاظ الدولية للسرد العربي تظاهرة ثقافية أدبية دولية وفرصة لتحقيق التواصل بين الأدباء والكتاب السعوديين والعرب في مجالات السرد العربي، ومناسبة لعرض إبداعاتهم الأدبية، كما تُعد الجائزة إحدى جوائز السرد التي تقدم بالتناوب في سوق عكاظ؛ بهدف تشجيع كتاب السرد بأنواعه المختلفة في الوطن العربي، وتطوير فنون الأدب العربي السردي، وإيجاد روائيين وأدباء وكتاب شباب متمكنين في هذا المجال.

جائزة سوق عكاظ للابتكار

هي جائزة وطنية تستهدف المبتكرين في المملكة العربيَّة السعوديَّة ممن نجح في تحويل أفكاره الإبداعيَّة والابتكاريَّة إلى منتجات أو خدمات ذات عوائد ماليَّة؛ بهدف تشجيع الابتكار والمبتكرين وبث روح المنافسة بينهم للتميز وتقديم الأفضل، وحث المجتمع على التفكير الإبداعي، والإسهام في دعم الاقتصاد المحلي والوطني.

6– جائزة سوق عكاظ للفن التشكيلي

تُعد جائزة سوق عكاظ للفنون التشكيلية تظاهرة ثقافية وطنية وفرصة لتحقيق التواصل بين الفنانين التشكيليين، ومناسبة للتعرف على تجاربهم في مجال الفنون التشكيلية وعرض إبداعاتهم الفنية، بهدف الارتقاء بالفنون التشكيلية السعودية.

مسابقات سوق عكاظ

مسابقة شاعر شباب سوق عكاظ

هي مسابقة وطنية مخصصة للشعراء الشباب بالمملكة العربية السعودية، تهدف إلى تشجيعهم وبث روح التنافس الإبداعي بينهم بالشعر العربي الفصيح.

2.مسابقة سوق عكاظ للفنون الشعبية

تُعد مسابقة سوق عكاظ للفنون الشعبية تظاهرة ثقافية وطنية وفرصة لتحقيق التواصل بين فرق الفنون الشعبية السعودية في مجال الفنون التراثية، ومناسبة لعرض إبداعاتهم الشعبية.

مسابقة أشبال سوق عكاظ لفنون الشعبية

مسابقة أشبال سوق عكاظ للفنون الشعبية تمثل حدثًا ثقافيًا وطنيًا مهمًا وفرصة لتحقيق التواصل بين أشبال المملكة في مجال الفنون الشعبية، ومناسبة لعرض إبداعاتهم الفنية.

مسابقة سوق عكاظ للعروض المسرحية

هي مسابقة خليجية خاصة بالعروض المسرحية، تهدف إلى بث روح المنافسة بين فرق الفنون المسرحية من جميع مناطق المملكة والخليج العربي واختيار أفضل العروض؛ بهدف الإسهام في تنشيط الحركة المسرحية وتطويرها، ودعم التجارب المسرحية المحلية والخليجية المميزة وتشجيعها، واكتشاف المواهب الفنية وإبرازها وصقلها، والترويج للحركة المسرحية.

مسابقة سوق عكاظ لريادة الأعمال

وهي جائزة مخصصة لرواد الأعمال المبتكرين الذين بادروا بتأسيس شركات ناشئة، وأسهموا في إيجاد حلول إبداعيَّة للمشكلات التي تواجه المجتمع، أو أوجدوا أسواقاً جديدة لمنتجات ابتكارية، بدأوا بفكرة وتحولت الفكرة إلى مشروع ناشئ، ونجحوا بعد ذلك في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة.

6.مسابقة سوق عكاظ للتصوير الضوئي

هي مسابقة ثقافية وفرصة لتحقيق التواصل بين المصورين الفوتوغرافيين السعوديين والعرب، والتعرف على تجاربهم في مجال فنون التصوير الضوئي وعرض إبداعاتهم الفنية.

7– جائزة سوق عكاظ التقديرية للأدب

وهي جائزة تقديرية يمنحها سوق عكاظ لشخصية واحدة تعمل في أحد مجالات الأدب بفروعه المختلفة نقداً وإبداعاً؛ وذلك تقديرًا لجهودها في مجال أو أكثر من مجالاته، ويكون منح الجائزة بناء على ترشيحاتِ جهات ذات صفة وتخصص في هذا الصدد، على أن تمر الترشيحات المستوفية لشروط الجائزة بلجان تحكيم متخصصة ومنتقاة ومتنوعة تعتمدها اللجنة الثقافية لسوق عكاظ.

8– مسابقة خطيب سوق عكاظ للنشء

تُعد مسابقة “خطيب سوق عكاظ للنشء”، نشاطًا ثقافيًا وطنيًا وفرصة لتحقيق التواصل بين نشء المملكة المتمكنين في الخطابة باللغة العربية الفصحى، وهي مخصصة فقط للخطابة عن كل ما يتعلق بسوق عكاظ سواء في مجال الآداب أو الفنون الإنساني، وتستهدف النشء من عمر سبع سنوات إلى خمسة عشر سنة.

9- مسابقة سوق عكاظ للفيلم القصير

هي جائزة وطنية تستهدف صناع الأفلام في المملكة الذين نجحوا في تحويل أفكارهم الإبداعيَّة إلى صورة جمالية متحركة سهلة الاستيعاب، كما تهدف المسابقة إلى تشجيع المواهب الوطنية وبث روح المنافسة بينهم للتميز وتقديم الأفضل بنشر الوعي وحث المجتمع على التفكير الإبداعي والإسهام في التنمية ودعم الاقتصاد المحلي والوطني.







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