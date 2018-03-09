9 وظائف شاغرة لدى شركة سيمينس في 3 مدن

المواطن - خالد الأحمد:

طرحت شركة سيمينس الألمانية الدولية SIEMENS، عددًا من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة جاءت على مسمى:

– مدير الجودة في المشروع- مشروع المترو في الرياض.

– مهندس واجهة التثبيت- مشروع المترو في الرياض.

– مسؤول تسويق خدمة العملاء في الرياض.

– مدير التوظيف في الرياض.

– مهندس مبيعات المنطقة في الخبر.

– مدير تطوير أعمال استشارات سلامة العمليات في الخبر.

– مدير تطوير الأعمال- حلول الجهد الكهربائي المتوسط في الخبر.

– مهندس مشروع أنظمة إدارة المباني في جدة.

– مدير حسابات التوزيع في جدة.

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 21 مارس 2018م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا).







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