9 وظائف شاغرة لدى فروع مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي تصوير الأشعة التداخلية والملونة (الرياض).

– استشاري مساعد جراحة القلب (الرياض).

– ممثل توظيف أول (الرياض).

– مدير إدارة الايرادات (الرياض).

– عامل نظافة (الرياض).

– مدير قسم إدارة التخزين والخوادم (الرياض).

– كبير المحاسبين (الرياض).

– ممرض أول (جدة).

– كاتب (جدة).

وأوضح المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 مايو 2018م.

وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا )







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