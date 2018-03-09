9 وظائف هندسية وإدارية شاغرة بفروع شركة أركاد‎

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أركاد للمقاولات والهندسة والإنشاء والطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من محافظات المنطقة الشرقية، ورابغ.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس تخطيط.

– قائد فريق البنية التحتية والاتصالات.

– مشرف مراقب الاختبار الهيدروستاتيكي (عدد 5 وظائف).

– مهندس الأنابيب.

– مهندس قبل التكليف.

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 مايو 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول من (هنا).







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