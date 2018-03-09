رحمة الغامدي وكيلة جامعة الباحة لشؤون الطالبات لمدة 3 سنوات

المواطن- واس

أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى قراراً بتكليف الدكتورة رحمة بنت محمد الغامدي وكيلة جامعة الباحة لشؤون الطالبات لمدة ثلاث سنوات.

وهنأ معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، الدكتورة رحمة الغامدي بمناسبة تكليفها وكيلةً للجامعة لشؤون الطالبات ونيلها الثقة للقيام بخدمة وطنها ومجتمعها في هذا الموقع القيادي، خدمة لطالباتنا، ومثمنًا الدعم الذي يوليه ولاة الأمر لسيدات هذا الوطن بكل شرائحه للمساهمة والمشاركة بدورهن في التنمية الوطنية الشاملة، معربًا عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ولمعالي وزير التعليم، ومقدراً أن هذا التعيين يأتي منسجمًا مع رؤية المملكة 2030 التي جاء من أبرز أهدافها رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، والاستمرار في تنمية مواهبها، واستثمار طاقاتها وتمكينها في الحصول على الفرص المناسبة للإسهام في تنمية المجتمع.

ورفعت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة رحمة الغامدي شكرها وتقديرها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ولمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، على الثقة بتكليفها وكيلة جامعة الباحة لشؤون الطالبات.

وقالت الغامدي: إن هذه الثقة الغالية وسام شرف أعتز به وحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة وطني الغالي، منوهةً بأن التعليم يحظى بدعم من قيادة حكومتنا الرشيدة والتأكيد على أهمية توفير البيئة العلمية والتعليمية لأبناء وبنات هذا الوطن المعطاء في مختلف أرجائه واتساع رقعته، وتوفير البيئة المحفزة والجاذبة لأبناء الوطن لتولي مسؤولية النهوض بوطنهم في جميع المجالات.

وأعربت الدكتورة الغامدي عن تطلعها لتحقيق طموحات منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة انسجاماً مع رؤية المملكة 2030م، والإسهام في المسيرة التنموية الشاملة في مناطق المملكة كافة، سائلة الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق والسداد.







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