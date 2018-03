ترامب لمحمد بن سلمان: اشتقت للملك سلمان

المواطن - محمود نبيل - ترجمة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إن العلاقات القوية التي تجمع الولايات المتحدة والمملكة، ترجع إلى أن كل دولة تفهم الأخرى، وهو الأمر الذي يخلق التعاون والانسجام الواضح على المستوى التجاري بين البلدين.

وأوضح ترامب أن المملكة تدفع مبالغ ضخمة للحصول على أفضل أنواع الأسلحة التي تتم صناعتها في الولايات المتحدة الأميركية، والتي أيضًا تعد الأفضل على مستوى العالم بشكل رئيسي، مشيرًا إلى أن الصناعات العسكرية الأميركية لا يمكن مقارنتها بأخرى في العالم.

ووجه الرئيس الأميركي شكره وترحيبه بولي العهد مجددًا بعد زيارته العام الماضي للولايات المتحدة، والتي كان حينها وليًّا لولي العهد، مكررًا ترحيبه بزيارته الحالية، كما أكد اشتياقه وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، متمنيًا أن يراه قريبًا.

.@POTUS: "Saudi Arabia is a very wealthy nation. They're going to give the United States some of that wealth, hopefully, in the form of jobs. In the form of the purchase of the finest military equipment anywhere in the world." pic.twitter.com/5m0UjDnGX0

— FOX Business (@FoxBusiness) March 20, 2018