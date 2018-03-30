BLEACHER REPORT يوضح فائدة تدرب السهلاوي مع اليونايتد

المواطن - محمد سمعة

تحدث موقع BLEACHER REPORT البريطاني عن انتقال محمد السهلاوي مهاجم نادي النصر والمنتخب السعودي إلى مانشستر يونايتد للتدرب مع الشياطين الحمر.

وكان تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة أعلن عن ذهاب محمد السهلاوي إلى نادي مانشستر يونايتد في إنجلترا للتدرب مع الشياطين الحمر حتى يستعيد مستواه ولياقته البدنية.

وأكد موقع BLEACHER REPORT أن انتقال السهلاوي للتدريب مع مانشستر يونايتد لمدة 3 أسابيع سيكون مفيدا له من أجل أن يلعب اللاعب بشكل جيد مع الأخضر في مونديال روسيا في حال انضم إلى قائمة المنتخب السعودي النهائية لكأس العالم.

كما أشار الموقع البريطاني إلى أن انتقال السهلاوي للتدرب مع اليونايتد في إنجلترا هو جزء من تطوير كرة القدم السعودية وتطوير صناعتها.

ويذكر أن تركي آل الشيخ كان انتقد أداء محمد السهلاوي وذلك بعد خسارة الأخضر من المنتخب البلجيكي برباعية دون رد يوم الثلاثاء الماضي في مباراة ودية أقيمت في مدينة بروكسل عاصمة بلجيكا.

يذكر أن محمد السهلاوي سجل مع المنتخب السعودي خلال الفترة الماضية 26 هدفًا في 33 مباراة لعبها.

ويستعد المنتخب السعودي خلال الفترة المقبلة لمواجهة المنتخب الإيطالي والمنتخب البيروفي والمنتخب الألماني وديًا قبل خوض المباراة الافتتاحية لمونديال 2018 أمام منتخب روسيا يوم 14 يونيو المقبل.

سجل محمد السهلاوي مع نادي النصر في الدوري السعودي بالموسم الحالي عشرة أهداف كان آخرها في مرمى نادي الرائد في الجولة ال23 من عمر المسابقة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :