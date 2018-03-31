Code Yellow في مستشفى المجاردة بسبب 11 مصابًا في حادث مروري

المواطن - سعيد ال هطلاء - المجارده

أعلن مستشفى المجاردة العام الكود الطبي الأصفر (Code Yellow) وذلك إثر تلقي بلاغ من غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والأزمات في صحة عسير، مفاده وقوع حادث مروري أسفر عن إصابة 11 شخصًا.

واستقبل المستشفى المصابين الـ11 ليتم نقلهم عبر فرقتين من الهلال الأحمر، وفرقة إسعافية من مستشفى المجاردة، كما شاركت كذلك فرقة من الدفاع المدني.

وتم تنويم إحدى المصابات في العناية المركزة لخطورة إصابتها، كما تم تنويم عدد آخر من الحالات والذين تختلف درجة إصابتهم ولا زالوا يتلقون الرعاية اللازمة، فيما غادر 5 أشخاص المستشفى مصابين بإصابات طفيفة وذلك بعد تلقي الخدمة والرعاية الطبية اللازمة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :