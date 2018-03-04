Davide Astori ليس الأول.. لاعبون غيبهم الموت فجأة

المواطن - مروة نبيل

جاء خبر وفاة دافيدي أستوري (Davide Astori) بمثابة الصدمة لمُحبي وعُشاق كرة القدم، سواء الجماهير أو اللاعبين والمنتمين للوسط الرياضي بشكل عام، خاصة أن قائد فريق فيورنتينا كان يستعد لخوض مباراة أودينيزي في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقال فيورنتينا في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “يعلن نادي فيورنتينا وبكل أسف وفاة لاعبه دافيدي أستوري Davide Astori قبل مواجهة أودينيزي.. الموت غيّب دافيدي أستوري Davide Astori بسبب مرض مفاجئ، ونحن نتقدم بخالص التعازي إلى أسرته وأصدقائه”.

وقرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم رسميًّا تأجيل باقي لقاءات الجولة الـ27 من الكالتشيو بعد الوفاة المفاجئة لقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيورنتينا دافيدي أستوري Davide Astori قبل مباراة فريقه اليوم أمام أودينيزي.

وتُعتبر حالة وفاة دافيدي أستوري Davide Astori بشكل مفاجئ ليست الأولى في عالم الساحرة المستديرة؛ حيث غيّب موت الفجأة عددًا من اللاعبين سواء العرب أو الأجانب، وتُعد السكتة القلبية هي أكثر الأسباب شيوعًا للوفاة.

الروماني كاتالين هالدان توفي في شهر أكتوبر عام 2000، حينما كان يبلغ 24 عامًا، نتيجة تعرضه لسكتة دماغية خلال خوضه مباراة ودية مع فريقه دينامو بوخارست.

المغربي يوسف بلخوخة توفي عام 2001 وكان يبلغ آنذاك 26 عامًا، إثر سكتة قلبية خلال مباراة فريقه الوداد أمام الرجاء في منافسات نصف نهائي كأس المغرب.

الكاميروني مارك فيفيان فو الذي توفي في شهر يونيو عام 2003 أثناء خوضه لمباراة مع منتخب بلاده أمام كولومبيا في بطولة كأس القارات، وكانت وفاة صاحب الـ28 عامًا بسبب السكتة القلبية.

المجري ميكلوس فيهر توفي في شهر يناير عام 2004 خلال مباراة فريقه بنفيكا وفيتوريا جيماريش، حيث سقط على الأرض بعد معاناته من عدم انتظام ضربات القلب.

البرازيلي باولو سيرجيو “سيرجينهو” توفي عام 2004 خلال مباراة فريقه ساو كايتانو، وكان يبلغ 30 عامًا، بسبب السكتة القلبية.

المصري محمد عبدالوهاب توفي خلال تدريبات النادي الأهلي عام 2006، حيث سقط بشكل مفاجئ، ليفقد المنتخب المصري ظهيره الأيسر المتألق صاحب الـ22 عامًا نتيجة سكتة قلبية.

الإسباني أنتونيو بويرتا سقط خلال مباراة فريقه إشبيلية أمام خيتافي في الدوري الإسباني عام 2007، بدون أي تدخل معه، ليتوفى صاحب الـ22 عامًا بعد ذلك، بسبب مشاكل قلبية.

الأسكتلندي فيل أودنيل توفي وهو في الـ35 من عمره، حيث سقط فجأة خلال مباراة فريقه ماذرويل، وفشل الأطباء في إنقاذه.

دانيال خاركي نجم إسبانيول توفي وهو في الـ26 من عمره عام 2009، بعد تعرضه لأزمة قلبية.

الإيطالي بيرماريو موروسيني توفي في شهر إبريل 2012 هو في الـ25 من عمره، خلال مباراة فريقه ليفورنو وبيسكارا، حيث سقط على أرضية الملعب وحاول النهوض قبل أن يسقط متوفًى.

الكاميروني باتريك إيكنج توفي في مايو 2016، بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال مباراة فريقه دينامو بوخارست الروماني.

الإيفواري الشيخ تيوتي توفي عام 2017 خلال تدريبات فريقه بيجينج إنتربرايس الصيني؛ نتيجة تعرضه لأزمة قلبية حادة.

وقبل وفاة دافيدي أستوري Davide Astori توفي منتصف الشهر الماضي، لاعب نادي نجم الدهامشة المنتمي لدوري الهواة الجزائري، داود بورزق، خلال مباراة اتحاد عين آرنات، بعد ابتلاعه لسانه.







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