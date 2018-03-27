KSA SPORTS تنقل مباراة السعودية وبلجيكا حصريًا

المواطن - مروة نبيل

تنتظر جماهير كرة القدم العربية مباراة السعودية وبلجيكا الودية الدولية التي ستُقام، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الملك بودوان، استعدادًا لمشاركة المنتخبين في كأس العالم 2018 المُقرر إقامته في روسيا الصيف المقبل.

وأعلنت شبكة قنوات KSA SPORTS عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن نقل مباراة السعودية وبلجيكا اليوم بشكل حصري على قناة KSA SPORT 1 عند الساعة 9:45 مساءً بتوقيت المملكة.

وأشار حساب KSA SPORTS الرسمي على “تويتر”، إلى أن المعلق الرياضي فهد العتيبي سيتولى التعليق على مباراة السعودية وبلجيكا اليوم التي ستُقام في بروكسل، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي؛ استعدادًا لانطلاق كأس العالم 2018 في روسيا.

وأوضحت شبكة قنوات KSA SPORTS عبر حسابها على “تويتر”، أن الاستديو التحليلي لمباراة السعودية وبلجيكا سوف ينطلق في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

وقبل مباراة السعودية وبلجيكا الودية الدولية اليوم، لعب الأخضر الأول أمام أوكرانيا في إسبانيا وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى مع منتخبات روسيا، أوروغواي ومصر، وسيلعب المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2018 أمام البلد المضيف، فيما يتواجد المنتخب البلجيكي في المجموعة السابعة مع منتخبات إنجلترا، تونس وبنما.







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