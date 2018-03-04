MBC تحجب المسلسل التركي “أنت وطني” عن مشاهديها

المواطن - الرياض

أوقفت قناة إم بي سي عرض المسلسلات التركية تأكيدا لما أعلنته مصادر صحفية أمس.

وكانت تقارير إعلامية أكدت أن شبكة قنوات إم بي سي قررت وقف عرض المسلسلات التركية التي تُعرض على شاشتها، واستبدالها بمسلسلات أخرى، وذلك بداية من اليوم الأحد.

ووفقًا لهذه التقارير، فقد أوقفت قناة إم بي سي جميع الإعلانات والبروموهات الخاصة بالمسلسلات التركية التي تم عرضها خلال الأيام الماضية، بحسب القرار الذي لم تتضح أسبابه بعدُ.

وبالأمس أكد محمد رشيد، مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات، النبأ، مغردًا على “تويتر”: “قرار مجموعة MBC إيقاف عرض جميع المسلسلات التركية اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد خطوة جيدة حتى إن كانت متأخرة جدًّا، المجموعة لم تعلن عن دوافع القرار بعد، ولكن يكفي التسويق والترويج لدولة دموية ظلمتنا كثيرًا في الماضي وتتآمر علينا كل يوم في الحاضر”.

وأنت وطني هو مسلسل تركي درامي حول حرب الاستقلال التركية، بطولة خالد أرغنش، المعروف في العالم العربي باسم “السلطان سليمان “في مسلسل حريم السلطان، وزوجته النجمة بيرغوزار كوريل، الشهيرة بدور “شهر زاد” في مسلسل “ويبقى الحب”.







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