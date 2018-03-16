Messi يوجه رسالة لجماهير نادي برشلونة

المواطن – مروة نبيل

تألق الأسطورة الأرجنتينية، ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني خلال مباراة البلوجرانا أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، وأحرز هدفين في لقاء الإياب على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وصعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالفريق الكتالوني إلى دور الثمانية مع كبار أوروبا؛ ما دفعه لتوجيه رسالة لجماهير نادي برشلونة يشكرهم فيها على مساندتهم له خلال مباراة تشيلسي التي حسمها فريقه لصالحه بنتيجة 3/0.

وحرص ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني على توجيه رسالة إلى جماهير الفريق الكتالوني عبر صفحته الخاص على موقع “فيسبوك”، وكتب: “شكرًا على إظهار الحب والترحيب والمساندة خلال المباراة، كانت ليلة رائعة”.

وكانت جماهير نادي برشلونة الإسباني، قد رفعت “تيفو” خاص بالأسطورة الأرجنتينية Messi قبل مباراة الفريق الكتالوني أمام تشيلسي على ملعب “كامب نو”، مكتوبًا عليها “يا رب احفظ ميسي”.

وواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه مع نادي برشلونة في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا ووصل إلى الهدف رقم 100 في الشامبيونزليج.

وأكمل برشلونة عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث صعد لمنافسات الدور التالي كل من: ريال مدريد، بايرن ميونيخ، روما، ليفربول، مانشستر سيتي، يوفنتوس، وإشبيلية، الذي فجر مفاجأة وأطاح بنادي مانشستر يونايتد من دور الـ16.







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