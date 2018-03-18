Mohamed Salah يتفوق على ميسي وكافاني في صدارة الهدافين

المواطن - مروة نبيل

تألق MOHAMED SALAH المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم في نادي ليفربول خلال مباراة واتفورد، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي، حيث قاد الريدز للفوز بخماسية دون رد.

وافتتح MOHAMED SALAH التسجيل في وقت مبكر للغاية في مباراة ليفربول وواتفورد، حيث سجل أول أهداف اللقاء في الدقيقة الرابعة، قبل أن يُسجل الهدف الثاني في الدقيقة 42، وأحرز روبيرتو فيرمينيو الهدف الثالث للريدز في الدقيقة 49.

وواصل المصري المتألق MOHAMED SALAH خطفَ الأضواء في مباراة ليفربول وواتفورد وسجل الهدف الثالث في مرمى الضيوف في الدقيقة 77، قبل أن يختتم أهداف لقاء الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي في الدقيقة 84.

وارتفع رصيد MOHAMED SALAH لـ28 هدفًا بعد مباراة ليفربول وواتفورد ليتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، بالإضافة إلى تصدر ترتيب هدافي الدوريات الخمس الكبرى.

وبات MOHAMED SALAH أفضل هدافي الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم؛ ليحتل سباق الحذاء الذهبي بفارق 4 أهداف عن أقرب منافس له، حيث يملك نجم المنتخب المصري 56 نقطة من 28 هدفاً.

ويأتي خلف MOHAMED SALAH الثلاثي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلون الإسباني، والأوروجوياني إدينسون كافاني نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والإيطالي تشيرو إيموبيلي نجم نادي لاتسيو، والإنجليزي هاري كين نجم نادي توتنهام برصيد 48 نقطة، حيث أحرز كل منهما 24 هدفًا في منافسات الدوري.

وفي المركز السادس بقائمة الحذاء الذهبي التي يتصدرها MOHAMED SALAH نجم نادي بنفيكا البرتغالي، جوناس، بـ46.5 نقطة من 31 هدفاً، ثم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف نادي بايرن ميونيخ الألماني بـ46 نقطة من 23 هدفاً.

واحتل الأوروجوياني لويس سواريز نجم نادي برشلونة الإسباني، والأرجنتيني سيرجيو أجويرو هداف مانشستر سيتي الإنجليزي، المركزين الثامن والتاسع في قائمة أفضل هدافي الدوريات الخمس الكبرى التي يتصدرها MOHAMED SALAH بـ42 نقطة من 21 هدفاً.

وجاء البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، في المركز العاشر بسباق الحذاء الذهبي الذي يتصدره MOHAMED SALAH نجم ليفربول، بـ40 نقطة من 20 هدفاً.







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