Real Madrid يُعاني من هذه المشكلة في الدوري الإسباني

المواطن - مروة نبيل

نجح Real Madrid في اكتساح الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني؛ بفضل نجمه البرتغالي المتألق كريستيانو رونالدو، الذي نجح في تسجيل سوبر هاتريك خلال اللقاء.

وحقق Real Madrid الهدف الرئيسي من مباراة جيرونا وهو الفوز والحصول على الثلاث نقاط، من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري الإسباني أملًا في تعثر أتلتيكو مدريد وانتزاع المركز الثاني منه، خاصة أن فارق النقاط أصبح قليلًا.

وعلى الرغم من المكسب الكبير الذي حققه Real Madrid في مباراة جيرونا ضمن منافسات الجولة الـ29، إلا أن هناك رقمًا سلبيًا يُلاحق الملكي في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم الموسم الرياضي الجاري.

واُهتزت شباك Real Madrid بـ33 هدفًا خلال الـ29 مباراة التي لعبها في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، ما يُظهر معاناة الملكي الدفاعية؛ وأدى لفقدانه العديد من النقاط الهامة في الليجا.

وظهرت مشكلة Real Madrid الدفاعية بوضوح خلال مباراة جيرونا، حيث إنه نجح في تسجيل 6 أهداف في لقاء الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ولكن اهتزت مرماه بـ3 أهداف، وهو الأمر الذي آثار غضب مدربي الملكي، الفرنسي زين الدين زيدان.

وسجل جيرونا 3 أهداف في شباك Real Madrid من ضربات ثابتة، الأمر الذي وصفه زيدان بأنه غير مقبولًا، ويدل على فقدان لاعبي الملكي للتركيز، وشدد عقب مباراة الجولة الـ29 من الدوري الإسباني على أنه سيكون أكثر حذرًا خلال المباريات المقبلة.

وأحرز كريستيانو رونالدو 4 أهداف خلال مباراة Real Madrid وجيرونا ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني في الدقائق 11، 47، 64 و90، وسجل لوكاس فازكيز في الدقيقة 59، وأحرز الويلزي غاريث بيل هدفًا في الدقيقة 85.

وارتفع رصيد Real Madrid لـ60 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، خلف برشلونة المتصدربـ75 نقطة، وأتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 64 نقطة.







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