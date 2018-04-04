آخرها استهداف ناقلة نفط.. جرائم الحوثي تستفز العالم لمواجهة إرهابها

المواطن - الرياض

هاجمت ميليشيات الحوثي الإيرانية الإرهابية الملاحة البحرية العالمية إحدى ناقلات النفط السعودية في المياه الدولية، قرب ميناء الحديدة قبل أن تحبطه قوات تحالف دعم الشرعية.

ولاقت جرائم الحوثي داخل اليمن وخارجه إدانات عربية وعالمية لما سببته من تهديد مباشر للملاحة البحرية الدولية وما يلاقيه اليمنيون من ويلات انقلابهم، ومحاصرتهم ومنع المساعدات الإنسانية من الوصول.

البيت الأبيض يستنكر جرائم الحوثي

أدانت الولايات المتحدة الأميركية بشدة، اليوم الأربعاء، محاولة ميليشيات الحوثي استهداف ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر.

وقال البيت الأبيض في بيان إن واشنطن منزعجة من أحدث محاولات للحوثيين لتصعيد الحرب في اليمن بمهاجمة ناقلة نفط في اليمن.

وأوضح البيان أن ميليشيا الحوثي تشكل مصدر تهديد للملاحة الدولية في البحر الأحمر، مؤكدًا أن النظام الإيراني يحاول إطالة الحرب وزعزعة الاستقرار في اليمن عبر دعم الحوثيين بالسلاح.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية أعلن تعرض إحدى ناقلات النفط السعودية لهجوم حوثي إيراني في المياه الدولية، قرب ميناء الحديدة قبل أن تحبطه قوات التحالف دعم الشرعية.

إدانات أممية

نشرت الأمم المتحدة أرقامًا تكشف أن اليمن يجسد أسوأ أزمة إنسانية لعام 2018، في إشارة لما ترتكبه ميليشيا الحوثي باليمن.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خلال ملاحظات باجتماع للتبرعات في جنيف، أمس الثلاثاء.إنه هناك أكثر من 22 مليون شخص بحاجة ماسة إلى المساعدات والحماية، مضيفاً بأن الملايين من السكان لا يملكون فرصة الحصول على ماء نظيف للشرب إضافة لوجود تهديد كبير بالكوليرا.

وقال إن 8 ملايين شخص لا يعرفون من أين يمكنهم الحصول على وجبتهم التالية، وأن 4.3 مليون طفل في اليمن بحاجة للتعليم.

وكانت الحكومة الشرعية في اليمن، دعت الأمم المتحدة إلى ممارسة الضغوط على ميليشيا الحوثي ‏الانقلابية المدعومة من إيران، لوضع آلية تسمح بجمع الموارد وصرف رواتب الموظفين في ‏المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.‏

انتهاكات الحوثي تستفز مجلس الأمن

من جانبه أدان مجلس الأمن الدولي، الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإيرانية، سواء في الداخل اليمني أو على الحدود السعودية، مشيداً في المقابل بخطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن التي أعلنها التحالف العربي بقيادة المملكة.

واستنكر المجلس بأشد العبارات الهجمات التي يشنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية، مبدياً قلقه بصفة خاصة من هجمتي نوفمبر وديسمبر 2017، اللتين جرى فيهما عمداً تعريض مناطق مدنية للخطر.

ورحب مجلس الأمن بخطة الأمم المتحدة للعمل الإنساني في اليمن عام 2018، التي تتطلب 2.96 بليون دولار لمساعدة أكثر من 13 مليون شخص.







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