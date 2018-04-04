آخر موعد للتسجيل في كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة

المواطن - واس

أعلنت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال عن موعد انتهاء الفترة الثانية لاستقبال طلبات التسجيل في برنامج الماجستير في إدارة الأعمال ، فيما تستمر طلبات التسجيل في مساري البرنامج الكلي والجزئي، حتى اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك، 17 مايو المقبل ، خلال الموقع الرسمي دون الحاجة لزيارة الكلية http://www.mbsc.edu.sa/admission-application-form.

وأكدت الكلية أن المجال ما زال متاحاً للمنح الدراسية للمتميزين والموهوبين، لخريجي الجامعات المرموقة عالمياً وأصحاب التجارب الملهمة في مجالات الأعمال، والريادة الاجتماعية والعمل الحكومي.

وأوضحت نائب العميد لشؤون الطلاب ، الدكتورة أسماء صديقي بكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال ، أن الكلية تسعى للتكامل مع باقي مؤسسات التعليم العالي في المملكة والمنطقة بتقديم تجربة تعليمية مختلفة تجمع بين الممارسة والمعرفة، مركزة برنامجها في إدارة الأعمال على الريادة وفق مفهوم (الريادة بكل أنواعها) لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل والحاجة لقادة ورياديين ، مشيرة إلى أن ما تملكه الكلية من إمكانات معرفية ونخب أكاديمية وشراكات تسهم في تقديم تعليمٍ عالٍ بمعايير عالمية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط.

وبينت الدكتورة صديقي ، أن الكلية في الأساس مؤسسة تعليمية دولية تتيح للمتقدمين فرصة إنهاء إجراءات القبول إلكترونياً ، دون الحاجة للحضور حتى للمقابلة الشخصية التي من الممكن أن تجرى عن بعد ، لافتة إلى أن القيمة المضافة في البرنامج تبادلية، إذ ستقدم الكلية تعليماً نوعياً وتجربة عملية متميزة للطلاب والطالبات، لكنها في الوقت ذاته تطمح لقبول طلابٍ مميزين يثرون بعضهم البعض أثناء الدراسة بخبراتهم وتجاربهم.

وأكدت نائب العميد لشؤون الطلاب أن برنامج الماجستير في كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال يتميز بالتفكير الريادي، حيث يخدم المتقدمين من خمسة قطاعات مهمة ، تشمل ريادة الأعمال، الريادة الاجتماعية، المؤسسات غير الربحية أو الخيرية، الشركات والقطاع المؤسسي، الشركات العائلية، والمؤسسات الحكومية، مشددة على أن كل متقدم بإمكانه أن يطور مهاراته ومعارفه في المجال الذي ينتمي إليه في القطاعات الخمسة.

وتعد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال مؤسسة التعليم العالي الأهلية الأولى في مجال ريادة الأعمال على مستوى المملكة، وتقع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وتقدم برامج الماجستير في إدارة الأعمال الموجهة للطلاب والطالبات على حدٍ سواء، فيما توفر الكلية برنامج الماجستير التنفيذي للموظفين بدوامٍ جزئي من يوم الخميس إلى يوم السبت مرتين شهرياً ، كما توفر الكلية البرامج الأكاديمية والمناهج التعليمية والأبحاث العلمية والممارسات العملية في مجال إدارة وريادة الأعمال وفق المعايير الدولية التي تعتمدها بابسون العالمية، وتجمع بين التَعَلُّم والتدريب.







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