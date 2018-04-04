أبرز مكاسب الراقي بعد نهاية مباراة الأهلي ضد تراكتور

المواطن - محمد سمعه

نجح لاعبو الراقي في قيادة فريقهم للفوز في مباراة الأهلي ضد تراكتور الإيراني، في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وبعدما حقق الراقي الفوز في مباراة الأهلي ضد تراكتور، تمكن الفريق الأهلاوي من تحقيق الاستفادة الكبرى، حيث سيمكنه الفوز من الاستعداد بشكل نفسي جيد لمباراة الهلال في الدوري السعودي للمحترفين.

كذلك بعد فوز الراقي في مباراة الأهلي ضد تراكتور وتأهله إلى دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، أصبح موقف الفريق الأهلاوي جيدًا للغاية؛ حيث سيملك الأهلي القدرة على المنافسة على لقب البطولة الآسيوية والذهاب بعيدًا في أدوارها المختلفة.

وكانت مباراة الأهلي ضد تراكتور أقيمت على ملعب طحنون بن محمد في مدينة العين الإماراتية، حيث تمكن اللاعبان مهند عسيري والمصري مؤمن زكريا من تسجيل هدفي الراقي في شباك النادي الإيراني.

ويذكر أن لقاء الجولة الأولى في دور المجموعات كان شهد مباراة الأهلي ضد تراكتور وانتهى بفوز الراقي بهدف دون رد سجله اللاعب مهند عسيري في المباراة، والتي أقيمت على ملعب السيب في سلطنة عمان.

ويسعى الراقي بعد نهاية مباراة الأهلي ضد تراكتور إلى الفوز في الجولة السادسة والمتبقية على نادي الجزيرة الإماراتي في المباراة والتي ستقام يوم 17 إبريل الجاري.

وتمكن اللاعب مؤمن زكريا من تسجيل ثالث أهدافه مع الأهلي في بطولة دوري أبطال آسيا بعدما سجل الهدف الثاني في مباراة الأهلي ضد تراكتور للراقي.

أصبح رصيد الراقي بعد الفوز في مباراة الأهلي ضد تراكتور 11 نقطة في صدارة المجموعة الأولى ليتأهل إلى دور الستة عشر رفقة فريق الجزيرة الإماراتي، والذي فاز على نادي الغرافة القطري بثلاثية مقابل هدفين بالأمس في مباراة أقيمت في قطر.







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