أرامكو تشارك في فك الاختناقات المرورية في المنطقة الشرقية

المواطن - واس

تعاني يعض أحياء المنطقة الشرقية من مشكلات مرورية تؤدي لازدحامات متكررة ما يسبب هاجسًا مستمرًا أمام المواطنين.

ووصف مواطنون الحركة المرورية في أكثر شوارع الخبر والدمام بأنها شبه متوقفة خاصة في تقاطعات الإشارات ويُعد أبرزها شارع مكة تقاطع 20 .

ودعا البعض للاستفادة من الدول الأخرى في طريقة تنفيذها لمشاريع الطرق والأنفاق والجسور، لإتمام انسيابية سير السيارات ومواجهة الاختناقات المتكررة.

وكانت فرق عمل مشتركة من أمانة المنطقة الشرقية، وممثلين من شركتي أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء بدأت مؤخراً، بعقد اجتماعات، من أجل تجاوز وحل المعوقات لعدة تقاطعات في مدينة الدمام، ومحافظة الخبر، التي تتعارض مع حرم الطرق، بهدف فك الاختناقات المرورية وتسهيل الحركة المرورية وربط الأحياء بالدمام والخبر.

وأوضح وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بخرجي، أن هذه اللقاءات بدأت في وضع تصور وخطة عمل من خلال الاجتماعات التي تم عقدها، حيث أبدت الأمانة تفاؤلها بتجاوز جميع المعوقات التي تعترض هذه النقاط وتسويتها بشكل سريع خلال الفترة المقبلة، في ظل مشاركة ودعم شركتي أرامكو السعودية, والشركة السعودية للكهرباء، مشيراً إلى تجاوب المسؤولين وممثلي الشركتين، وأمانة المنطقة الشرقية من خلال ضرورة علاج أي عوائق تحول دون فك الاختناقات المروية.

وأكد بخرجي، أن نتاج هذه الاجتماعات سيكون للمصلحة العامة، لا سيما في ظل اهتمام وتوجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية ومتابعة من قبل وكيل الأمين للتعمير والمشاريع, من خلال الاجتماعات واللقاءات التي تمت حتى الآن، وأثمرت بتجاوز العديد من المعوقات، آملاً أن يتم إنهاء كافة التقاطعات.







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