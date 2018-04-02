أسباب فوز نادي الاتحاد بسداسية ضد الباطن

المواطن - محمد سمعة

نجح نادي الاتحاد في التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم وذلك بعد فوزه بسداسية مقابل هدفين على نادي الباطن في مباراة نصف النهائي.

وركز نادي الاتحاد بقيادة مدربه التشيلي خوسيه لويس سييرا على الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية من أجل المنافسة على لقب كأس خادم الحرمين.

ويأتي فوز الاتحاد بستة أهداف لعدة أسباب حيث أبرزها استغلال كافة الهجمات والتي أتيحت للعميد من أجل قتل المباراة لصالحه أمام نادي الباطن.

سبب آخر ساهم كذلك في فوز الاتحاد بسداسية وهو تنويع اللعب حيث لم يسجل المهاجمون فقط الأهداف ولكن الأهداف أتت أيضًا من الجناح كارلوس فيلانويفا ومن لاعب خط الوسط عبد العزيز العرياني.

كما نجح الاتحاد في الفوز بسداسية وتحقيق نتيجة عريضة وذلك بفضل تألق خط الدفاع وتألق حارس مرماه والذي أنقذ ومنع الكثير من الفرص الهجومية لنادي الباطن.

وكان الاتحاد في أمس الحاجة للفوز وذلك من أجل تجاوز الفترة السيئة والتي مر بها العميد في بطولة الدوري السعودي حيث خسر الاتحاد في آخر 3 مباريات في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويذكر أن نادي الاتحاد كان خسر من نادي النصر في الجولة الـ24 في بطولة الدوري السعودي بثلاثية مقابل هدف في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة.

سيواجه نادي الاتحاد في الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين نادي الاتفاق يوم 6 أبريل الجاري.

فاز نادي الاتحاد بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في عام 2013 وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب نادي الشباب برباعية مقابل هدفين.

سجل أهداف نادي الاتحاد وقتها في مرمى الشباب كل من” فهد المولد، نايف هزازي، مختار فلاتة، جورجي ساندور”، بينما سجل اللاعب ناصر الشمراني هدفي الليث.







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