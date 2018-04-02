أسعار النفط ترتفع نتيجة تراجع عمليات الحفر في أميركا

المواطن - الرياض

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد أن عززها تراجع في عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة بالإضافة إلى توقعات بإمكان أن تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 65.21 دولار للبرميل عند الساعة 0122 بتوقيت جرينتش مرتفعاً 27 سنتاً أو 0.4% عن مستوى إغلاقه السابق.

وبلغ سعر التعاقدات الآجلة لخام برنت القياسي 69.71 دولار للبرميل بزيادة 37 سنتاً أو 0.55%.

وقال ستيفن إينيس من مؤسسة أو.إيه.إن.دي.أيه للسمسرة في سنغافورة: إن أسواق النفط ما زالت متوترة بشأن “ما إذا كانت الإدارة الأميركية ستلغي الاتفاقية النووية الهشة مع إيران أم تبقيها”.

وأضاف أن تقريراً أسبوعياً أشار إلى تراجع في نشاط عمليات الحفر بحثاً عن اكتشافات نفطية جديدة في الولايات المتحدة عزز الأسعار.

ونشرت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الخميس أن عدد الحفارات النفطية تراجع 7 حفارات إلى 797 حفاراً في الأسبوع المنتهي في 29 مارس. وكانت تلك أول مرة منذ ثلاثة أسابيع ينخفض فيها عدد الحفارات.

وأعلنت بيكر هيوز تقريرها الخاص بعدد الحفارات في أميركا الشمالية يوم الخميس قبل يوم من الموعد المعتاد بسبب عطلة يوم الجمعة العظيم في 30 مارس.







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