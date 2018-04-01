أكثر من 22 مليار دولار.. الإيرادات الأوليّة لاتفاقية بوينج الأميركية

المواطن - الرياض

قالت شركة بوينج الأميركية: إن الإيرادات التي ستتحقق من الشراكة مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية في زيادة المكون المحلي السعودي ستتجاوز 22 مليار دولار، وستخلق ستة آلاف وظيفة بحلول عام 2030.

وكانت الشركة، في وقت سابق، أعلنت عن توقيع شراكة مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية في مشروعات مشتركة تستهدف زيادة المكون المحلي إلى 55 في المائة، إضافة إلى خدمات عسكرية للسعودية واستثمارات تشمل منشآت ومعدات داخل المملكة.

وأشارت الشركة الأميركية إلى أن تلك الشراكة ستوفر خدمات استدامة للطائرات العسكرية التابعة للأسطول الجوي في المملكة، موضحة أن قيمة الاستثمارات ستصل إلى 450 مليون دولار، وستشمل منشآت ومعدات داخل المملكة.







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