أكثر من 600 خريج وخريجة من جامعة الفيصل يتحفون الوطن مع إطلالة رؤية 2030 

المواطن - الرياض

يرعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، حفل تخرُّج فوج جديد من طلاب جامعة الفيصل وطالباتها في كليات إدارة الأعمال، والهندسة، والعلوم، والدراسات العامة وكلية الطب، وكلية الأمير سلطان للإدارة بجدة، يوم الأربعاء المقبل في قاعة الأميرة هيا بنت تركي بمقر الجامعة في الرياض؛ حيث تخرج 205 طالبات و130 طالبًا في إدارة الأعمال والهندسة و26 طالبًا من كلية الأمير سلطان للإدارة بجدة، وتتواصل الاحتفالية يوم الخميس 19 رجب 1439، لتخريج 153 طالبة و89 طالبًا من كلية العلوم والدراسات العامة وكلية الطب.

وأعرب الدكتور محمد آل هيازع، رئيس جامعة الفيصل، عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض على رعايته الكريمة، وأكد أن الجامعة تفخر أن تزف للوطن 620 شابًّا وشابة تسلحوا بالعلم والإيمان للانخراط في منظومة التنمية الوطنية، مشيرًا إلى اهتمامه بمنابع المعرفة التي تضفى التميز على التعليم العالي في المملكة، وتعطي العاصمة الرياض رونقها.

وقال آل هيازع: هذا الفوج الشبابي يدخل سوق العمل مع إطلالة رؤية المملكة 2030، التي تفتح فرصًا واسعة للشباب في مختلف القطاعات.

ولفت إلى أن خريجي الفيصل من الجنسين، يخطون خطواتهم الواثقة حيث تم إعدادهم برؤى تستشرف المستقبل، وقد نالوا الحظ الأوفر من أحدث العلوم، مستفيدين من الشراكات العالمية والمحلية التي أقامتها الجامعة في البحوث والتدريب.

ومن جانبها، قالت الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز آل سعود، وكيلة جامعة الفيصل للتّطوير والعلاقات الخارجيّة: إن الفيصل برسالتها وسياساتها وخططها وبرامجها المواكبة لمستجدات التنمية وحاجة الوطن من الطاقات البشرية المؤهلة، قد أصبحت ولله الحمد من مؤسسات التعليم العالي التي لها حضورها الفاعل والمميز في المملكة والمنطقة، بل عالميًّا.

وأشارت إلى أن معرض التوظيف الذي تنظمه الجامعة سنويًّا بات مؤشرًا لإقبال القطاعين العام والخاص على مخرجات الفيصل، حيث أصبح المعرض ساحة لتنافس سوق العمل للفوز بخريجي الفيصل.

واستطردت مضيفة: “من أفضل القيم التي ترسخها الفيصل أن الخريجين يظلون على علاقة ممتدة مع جامعتهم من مختلف المواقع التي يشغلونها”.

وفي ذات السياق، أشار الدكتور خالد القطان، وكيل الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، إلى تخرج 242 طالبًا وطالبة في الطب والعلوم، وقال: إن التأهيل الذي حصل عليه الخريجون يجعلهم يشاركون ببراعة في البرامج النوعية التي تفي بمتطلبات سوق العمل في المجال الصحي.

وجامعة الفيصل مؤسسة علمية بحثية انطلق التخطيط لها عام 2002م بمبادرة من مؤسسة الملك فيصل الخيرية، وإسهام مجموعة مميزة من الشركات المحلية والدولية. ومنذ البداية تبنت الجامعة نهج الالتزام بالمعايير العالمية للجودة، والتأهيل العالي للطالب من خلال الدراسة الأكاديمية والتدريب والبحث العلمي. وللجامعة مجلس أمناء يمثله مؤسسون محليون وعالميون، ومقر الجامعة في وسط الرياض بحي المعذر، وفرص الالتحاق بالجامعة مفتوحة للسعوديين وغيرهم.







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