أمير مكة يوجه بتشكيل لجنة لتوحيد المنتديات الاقتصادية والاستثمارية

المواطن – مكة المكرمة

وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بتشكيل لجنة برئاسة الإمارة وعضوية الغرف التجارية بجدة والعاصمة المقدسة والطائف ومشاركة عدد من المختصين لبحث سبل توحيد المنتديات والمؤتمرات الاقتصادية والاستثمارية بالمنطقة بما يحقق الأهداف المنشودة، والتي تتوافق مع رؤية المملكة 2030.

يأتي ذلك بناء على ما رفعه نائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر لسموه من توصيات بعد جولته على المحافظات، وكان من أهمها عقد ورش عمل استثمارية بين القطاعين الحكومي والخاص في جميع محافظات المنطقة وتوحيد الجهود لخدمة المنطقة اقتصادياً بشكل تكاملي.

ويأتي توجيه أمير منطقة مكة المكرمة انطلاقًا من أهمية الوصول لآليات وبرامج عمل موحدة بين الجهات الحكومية والأهلية تتوافق ورؤية المملكة 2030 التي جعلت من القطاع الخاص أحد الروافد المهمة في المرحلة المقبلة، في ظل ما تحظى به منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها من فرص استثمارية جاذبة في الجوانب المختلفة.

وكانت منطقة مكة المكرمة شهدت عقد ورش عمل استثمارية في محافظاتها دُعي لها رجال الأعمال في تلك المحافظات وتم طرح أبرز الفرص الاستثمارية التي تجمع القطاعين الحكومي والخاص، تخللها أيضاً الإعلان عن منتدى استثمر في مكة الذي ستتم دعوة رجال وسيدات أعمال من داخل المملكة وخارجها لمناقشة الفرص الاستثمارية الممكنة في المنطقة.

الجدير ذكره أن المنطقة تشهد الكثير من المؤتمرات واللقاءات الاقتصادية ويأتي في مقدمتها منتدى جدة الاقتصادي، إضافة لورش عمل وبرامج تعقدها الغرف التجارية في عددٍ من المحافظات.







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