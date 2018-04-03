أندية دوري ولي العهد والدرجة الثانية تتسلم 21 مليون ريال

المواطن - الرياض

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن إيداع مبلغ 21 مليون و800 ألف ريال في الحسابات البنكية لأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى وأندية دوري الدرجة الثانية المشاركة في الموسم الرياضي 2017- 2018.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم على “تويتر” أن اتحاد الكرة قدم الحصة الثانية من المبلغ المتفق عليه للأندية المشاركة في دوري الأمير محمد بن سلمان ودوري الدرجة الثانية من مستحقات النقل التلفزيوني للموسم الرياضي الجاري.

ونالت أندية دوري ولي العهد مبلغًا قدره 16 مليون و800 ألف ريال بواقع مليون و50 ألف ريال لكل فريق، بينما نالت أندية الدرجة الثانية مبلغ 5 ملايين ريال بواقع ربع مليون ريال لكل فريق.







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