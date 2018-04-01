أهالي محايل عسير يشيعون شهيد الواجب الرقيب الختارشي

المواطن - أحمد الشهري - بحر أبو سكينه

شيّع أهالي مركز بحر أبوسكينة بمحافظة محايل عسير، أمس، شهيد الواجب الوكيل رقيب فهد بن الحجري طالع الختارشي، الذي استشهد على الشريط الحدودي في تبادل لإطلاق النار خلال التصدي لمحاولة تسلل عناصر معادية عبر الحدود اليمنية.

وتقدم وكيل محافظة محايل علي بن إبراهيم الفلقي وأقارب الشهيد، يرحمه الله، جموع المصلين بجامع قرية صوله بآل ختارش، وبعد الصلاة عليه تم تشييعه بإحدى المقابر بقرية صولة.

من جانبه عبَّر والد الشهيد عن فخره واعتزازه باستشهاد ابنه في ميدان العزة والكرامة، مشيراً إلى أن استشهاد ابنه دفاعاً عن الوطن وسام فخر له ولأسرته من بعده، مؤكداً إيمانه العميق بقضاء الله وقدره، داعياً الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته وأن يشمله بعفوه وغفرانه.







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